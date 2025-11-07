3

Николя Маю: «По высказываниям Синнера видно, что он одержим Алькарасом»

Николя Маю: видно, что Янник Синнер одержим Карлосом Алькарасом.

Экс-первая ракетка мира в паре Николя Маю считает, что Янник Синнер слишком зациклен на Карлосе Алькарасе.

«Синнер все еще может улучшить свою игру, особенно в атаке и у сетки. Но главное, если почитать его высказывания, видно, что он одержим Алькарасом.

Вернемся к вопросу первого места в рейтинге. Если после турнира в Париже это не имело особого значения, то в конце года ситуация будет совсем другой. На прошлой неделе все говорили ему о первой строчке. Я убежден, что сам он об этом не думает.

Янник уверен, что победит на крытом корте. Он скромен, но знает: если сыграет на своем уровне, то выиграет. Но я не уверен, что он останется первой ракеткой мира, даже если выиграет все матчи на итоговом турнире, потому что не верю, что Алькарас не одержит хотя бы три победы».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: tennis365.com
