Вашеро о сезоне-2025: «С 204-го места в топ-30 всего за месяц – в это невозможно поверить»

Валентин Вашеро подвел итоги сезона-2025.

Валентин Вашеро подвел итоги сезона. В 2025-м монегаск впервые стал чемпионом «Мастерса» в Шанхае, дошел до четвертьфинала ATP 1000 в Париже и поднялся с 204-й на 30-ю строчку рейтинга.

«Отличный турнир в Париже, лучшего завершения сезона и не придумать, особенно на новой арене. Атмосфера была потрясающая, огромное спасибо зрителям.

Я до сих пор не нахожу слов, чтобы описать эмоции последнего месяца. С 204-го места в рейтинге в топ-30 всего за месяц – в это невозможно поверить. Прошлый год и этот сезон были непростыми, но все окупилось.

С нетерпением жду начала 2026 года и турниров, о которых мечтал с детства. А пока – время немного отдохнуть и набраться сил перед подготовкой к новому сезону. Огромная благодарность всем, кто был рядом – семье, друзьям и спонсорам 🙏🏼», – написал Вашеро в соцсети.

