Соболенко о переводной татуировке тигра на голове тренера: «Джейсон пообещал, что, если я выйду в финал, он наклеит ее на лоб»
Джейсон Стейси пришел на финал US Open с переводной татуировкой.
– Как вы отреагировали на татуировку тигра на голове Джейсона? Надеюсь, она временная...
– Нет, она настоящая (смеется). Нет, если честно, я об этом забыла. В Вашингтоне есть девушка, моя фанатка, она меня поддерживает и всегда придумывает что-то классное, связанное со мной. Она подарила эти временные тату, и Джейсон пообещал, что, если я выйду финал, он наклеит одну на лоб. Хотелось бы, чтобы она была пониже, вот здесь (показывает на лоб). Было бы круче, правда? (Улыбается.)
И я об этом забыла, а сегодня мы обедали перед матчем, и он показал мне эти тату и такой: «Ладно, давай сделаем». А еще не у всей команды, но у половины тоже был маленький тигр вот здесь на руке (показывает на свою татуировку на предплечье). Да, у моих друзей было тату на том же месте. Круто, правда?
Мы всегда придумываем что-то новое. Раньше была подпись, а теперь тату тигра. Интересно, что будет дальше, Джейсон. Может, тебе... Я хотела сказать, покрасить волосы (смеется). Может, Антон [Дубров, главный тренер] попробует что-нибудь прикольное. Например, розовые или фиолетовые волосы, почему бы и нет?
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