  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
Видео
2

Федерер и Мадс Миккельсен снялись в рекламе путешествий в Швейцарию

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер снялся в рекламе с актером Мадсом Миккельсеном. Они рекламируют туризм в Швейцарии.

По сюжету, сначала Микельсен, а затем Федерер пропадают со съемочной площадки, чтобы провести время наедине с природой.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Switzerland Tourism
logoРоджер Федерер
видео
logoATP
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кубок Дэвиса. Нидерланды играют с Бельгией, Австралия борется с Францией, Германия победила Словакию, Канада – Аргентину
2сегодня, 16:10Live
Монастир (WTA). 1-й круг. Подорошка играет с Ружич, Тимофеева встретится с Миннен, Захарова – с Мертенс, Блинкова выбыла
6сегодня, 15:06Live
WADA продолжает рассматривать дело Синнера (Адам Эддикотт)
55сегодня, 13:13
На US Open побит рекорд посещаемости
8сегодня, 13:02
Шамиль Тарпищев: «Мне жаль Рублева, потому что исходя из того, как складывался US Open, он мог быть и в финале»
18сегодня, 12:17
36 лет назад Граф собрала календарный Большой шлем
28сегодня, 11:18
WADA не будет обжаловать решение по делу Синнера (Corriere della Sera)
96сегодня, 10:45
Соболенко проводит 200-ю подряд неделю в топ-10, Швентек – 150-ю
сегодня, 08:59
Винус снялась для обложки Harper’s Bazaar UK
10сегодня, 08:17Фото
Алькарас о том, что поехал на этап «Формулы-1» в Монце после US Open: «Как только появилась возможность, я долго не раздумывал»
5сегодня, 07:24
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
21 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
61 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
731 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58