Федерер и Мадс Миккельсен снялись в рекламе путешествий в Швейцарию

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер снялся в рекламе с актером Мадсом Миккельсеном. Они рекламируют туризм в Швейцарии.

По сюжету, сначала Микельсен, а затем Федерер пропадают со съемочной площадки, чтобы провести время наедине с природой.

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