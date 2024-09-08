Арина Соболенко: «После того как я потеряла отца, я всегда ставила цель вписать фамилию в историю тенниса»

Арина Соболенка ответила, что для нее значит третья победа на «Больших шлемах»

– Это ваш третий «Шлем». Как часто вы задумываетесь о своем месте в истории тенниса?

– После того как я потеряла отца, я всегда ставила цель вписать фамилию в историю тенниса. И каждый раз, когда я вижу свое имя на трофее, я горжусь собой.

Я горжусь своей семьей, тем, что они никогда теряли веру в мою мечту и делали все возможное, чтобы я продолжала прогрессировать, и поэтому у меня была такая возможность в жизни.

Это очень много для меня значит, и я всегда об этом мечтала, и я до сих пор не могу поверить, что смогла этого добиться. Мы с командой уже многого добились.

Соболенко – лучшая теннисистка мира. На «Больших шлемах». Уже 2 года

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