Арина Соболенко: «После того как я потеряла отца, я всегда ставила цель вписать фамилию в историю тенниса»
Арина Соболенка ответила, что для нее значит третья победа на «Больших шлемах»
– Это ваш третий «Шлем». Как часто вы задумываетесь о своем месте в истории тенниса?
– После того как я потеряла отца, я всегда ставила цель вписать фамилию в историю тенниса. И каждый раз, когда я вижу свое имя на трофее, я горжусь собой.
Я горжусь своей семьей, тем, что они никогда теряли веру в мою мечту и делали все возможное, чтобы я продолжала прогрессировать, и поэтому у меня была такая возможность в жизни.
Это очень много для меня значит, и я всегда об этом мечтала, и я до сих пор не могу поверить, что смогла этого добиться. Мы с командой уже многого добились.
Соболенко – лучшая теннисистка мира. На «Больших шлемах». Уже 2 года
Арина Соболенко – чемпионка US Open! Как она выиграла финал?
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ютуб-канал US Open
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