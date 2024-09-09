Синнер о тете, которой посвятил победу на US Open: «Я был с ней, когда родители работали целыми днями»
Во время чемпионской речи на US Open итальянец сказал, что у нее проблемы со здоровьем.
«Это очень важный для меня человек. Я был с ней, когда родители работали целыми днями или в моменты, когда мне надо было ехать на лыжные гонки. Она всегда помогала мне летом, когда родители тоже работали, а у меня были выходные. В детстве или подростковом возрасте ты не каждый день ходишь на тренировки. Так что я проводил время с ней, и она очень важный человек в моей жизни.
В эти трудные времена я старался смотреть на все под другим углом. К сожалению, в спорте могут случаться некоторые вещи, но реальная жизнь другая. Мы много путешествуем, поэтому тяжело проводить время с теми, кого очень любишь. Но если бы у меня было больше времени, я бы проводил его с теми, кто мне дорог.
Это было и остается сложным моментом, но мне придется это принять. Не все складывается идеально».
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