Фриц о финале US Open против Синнера: «Я чувствую, что выйду, покажу очень хороший теннис и выиграю»

Тэйлор Фриц прокомментировал предстоящий финал US Open против Янника Синнера

«Мне всегда нравилось с ним играть. Честно говоря, не думаю, что это будет более нервно, чем полуфинал [против Фрэнсиса Тиафу]. Я чувствую, что выйду, покажу очень хороший теннис и выиграю. Думаю, в таком случае моего уровня хватит для победы.

Я хорошо с ним играю. У нас 1:1 [по личным встречам], но прошло много времени с тех пор, как мы играли. Последний раз он победил в трех сетах в Индиан-Уэллс [в 2023-м].

У него просто очень сильные удары, он очень мощный. Но я всегда чувствовал, что отлично бью по его мячам. Поэтому обычно я хорошо играю против него».

Ребенок в 19, мама из топ-10, звездная девушка, финал US Open – что нужно знать о Тэйлоре Фрице?