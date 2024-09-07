Фриц о финале US Open против Синнера: «Я чувствую, что выйду, покажу очень хороший теннис и выиграю»
Тэйлор Фриц прокомментировал предстоящий финал US Open против Янника Синнера
«Мне всегда нравилось с ним играть. Честно говоря, не думаю, что это будет более нервно, чем полуфинал [против Фрэнсиса Тиафу]. Я чувствую, что выйду, покажу очень хороший теннис и выиграю. Думаю, в таком случае моего уровня хватит для победы.
Я хорошо с ним играю. У нас 1:1 [по личным встречам], но прошло много времени с тех пор, как мы играли. Последний раз он победил в трех сетах в Индиан-Уэллс [в 2023-м].
У него просто очень сильные удары, он очень мощный. Но я всегда чувствовал, что отлично бью по его мячам. Поэтому обычно я хорошо играю против него».
Ребенок в 19, мама из топ-10, звездная девушка, финал US Open – что нужно знать о Тэйлоре Фрице?
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis365
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