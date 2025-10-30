  • Спортс
  • Хачанов о ментальной усталости после выхода в 3-й круг в Париже: «Я тоже ее чувствовал. Но все очень быстро меняется»
0

Карен Хачанов поделился мыслями после победы над Жоао Фонсекой.

Россиянин обыграл 19-летнего бразильца во втором круге «Мастерса» в Париже со счетом 6:1, 3:6, 6:3.

– Про твоего сегодняшнего соперника говорят, что это большая будущая звезда. Что ты по этому поводу думаешь и чем он тебя сегодня удивил?

– Это правда, что у него большой потенциал, об этом уже многие сказали. Но, мне кажется, тут дело не только в потенциале, а в том, что он уже нынешний игрок, опасный игрок, который выигрывает турниры, который стоит там, не знаю, 24-м в мире (он 28-я ракетка мира – Спортс’‘). Он опасен, наверное, своей агрессивной игрой, агрессивным стилем. У него первая подача достаточно сильная, точная. Он играет в очень интересный, активный, атакующий теннис. Поэтому у него сразу сформировалась большая фан-база стала, он молодой. Плюс из Бразилии – после [Густаво] Куэртена такого рода игрока у них реально не было.

Я помню, мы с ним тренировались перед полуфиналом моей Австралии в 2023-м. Он тогда был юниором. Но, понятное дело, это 2,5 года назад было, очень многое поменялось (улыбается). Он уже повзрослел, возмужал, сильно прибавил.

Мы с ним ни разу не играли, это первый такой официальный матч. Мне кажется, он получился очень интересным.

– Сейчас многие игроки жалуются, что они устали. Андрей Рублев даже говорит о выгорании. Как ты себя чувствуешь? Есть ли у тебя силы и, главное, желание еще бороться?

– Динамика очень быстро меняется. На последних турнирах были близкие матчи, но где-то был готов не на 100%. Но даже если чего-то не хватает, ты все равно стараешься побеждать. То есть ты не можешь играть все время на высоте и на свои 100%. Стараешься, чтобы игра как минимум, была чуть выше, чтобы побеждать.

Но опять же, очень много составляющих факторов. Я тоже чувствовал, что ментально устал. Когда еще после хорошей динамики получается не очень хорошая по результатам, не по игре, то сразу же вдвойне это немножко тебя... Не то чтобы тяготит, но начинаешь задумываться, обдумывать, и впадаешь в такое русло, из которого в принципе знаешь, как выбраться – но это нужно побеждать по факту, вот и все. Поэтому все очень быстро меняется. Если брать последние турниры, то очень даже все неплохо в плане ощущения игры, энергетики, атмосферы. Поэтому будем работать дальше, – сказал россиянин BB Tennis.

Теперь Хачанов встретится с Алексом де Минауром.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал BB Tennis
