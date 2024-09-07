Фриц о финале US Open против Синнера: «Мечта стала реальностью, и я сделаю все, что в моих силах»

Тэйлор Фриц поделился эмоциями от выхода в финал US Open

Американец победил Фрэнсиса Тиафу – 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1. Во время интервью на корте он прослезился.

«Это причина, по которой я все и делаю, и причина, почему я так много работаю. Я в финале US Open. Мечта стала реальностью, и я сделаю все, что в моих силах. Я точно это знаю.

Я чувствовал, что делаю все правильно, просто немного перегрузился. Я волновался, но тренер сказал мне продолжать в том же духе, подтвердив, что все правильно. Это помогло успокоиться.

[Тиафу] очень давил с задней линии, бил с короткого отскока, переводил мяч по линиям. Я сказал себе, что надо попытаться выстоять, сражаться на своей подаче, держать ее и давить по счету как можно сильнее. И еще подумал, что если я не выложусь на полную и буду ждать, вдруг его уровень немного упадет, то буду еще долго жалеть».

За титул Фриц поборется с первой ракеткой мира Янником Синнером.

Ребенок в 19, мама из топ-10, звездная девушка, финал US Open – что нужно знать о Тэйлоре Фрице?