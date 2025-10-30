Муте о словах Бублика, что ему «не так уж далеко ехать до дома» после поражения в Париже: «Я живу в Дубае»

Корентен Муте отреагировал на выпад со стороны Александра Бублика.

Казахстанец обыграл его во втором круге «Мастерса» в Париже – 6:3, 7:5. После этого он написал на камере: «На пути домой». В интервью на корте Бублик объяснил: «Он сказал, что сделает все, чтобы отправить меня домой. Так что хорошо, что он живет в Париже. На такси не так уж далеко ехать».

– Вероятно, он слышал то, что вы вчера говорили. После матча он кое-что вам сказал. Вы об этом знаете?

– Нет.

– Он сказал, что раз вы живете в Париже, то вам будет не так далеко ехать до дома.

– Сейчас я живу в Дубае.

– Чувствовали ли вы напряжение между вами в начале матча?

– Нет. Сегодня я старался сконцентрироваться на себе. Не думаю, что это было чем-то личным – ему просто нравится подшучивать над игроками. Не знаю, чего он от меня ждал. Какие-то люди разговаривают, какие-то – нет. Думаю, я отношусь к первой категории.

Ему нравится вербально сталкиваться с людьми. Мне нет. Когда все выходит за рамки слов, я знаю, как ведут себя люди, и знаю, каков он на самом деле, за пределами того образа, который показывают в медиа. Так что нет необходимости говорить это в микрофон. Он достаточно хорош, чтобы сделать это лично. И я ему это позволю, – сказал француз на пресс-конференции.