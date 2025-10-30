Калинская вышла в четвертьфинал на втором турнире подряд

Анна Калинская сыграет в четвертьфинале WTA 250 в Гонконге.

Во втором круге россиянка разгромила Чжан Шуай – 6:1, 6:1. Во время матча она брала медицинский перерыв из-за проблем с левым коленом.

На прошлой неделе Калинская дошла до четвертьфинала пятисотника в Токио, где уступила Линде Носковой (0:6, 1:0, отказ).

Дальше россиянка сыграет с Викторией Мбоко или Александрой Эалой.