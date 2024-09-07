Фриц выиграл 11 пятисетовиков с 2020 года – больше только у Алькараса

Тэйлор Фриц в полуфинале US Open в пяти сетах победил Фрэнсиса Тиафу – 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1.

С сезона-2020 американец выиграл 11 пятисетовиков и проиграл 7. Больше побед только у Карлоса Алькараса – 12 при одном поражении.