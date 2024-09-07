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  • Бывший физио Циципаса о прекращении сотрудничества грека с отцом: «Их отношения уже несколько лет нестабильные»
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Бывший физио Циципаса о прекращении сотрудничества грека с отцом: «Их отношения уже несколько лет нестабильные»

Жером Бьянки рассказал об отношениях Стефаноса Циципаса с отцом

Бьянки долгое время был личным физио грека.

«Их отношения уже несколько лет нестабильные. Каждый раз, когда Стефанос хотел порвать [рабочие отношения] с отцом, его мать прибегала и говорила: «Ты не можешь с ним так поступить, он посвятил тебе всю свою жизнь». И у него появлялось чувство вины.

Он понимает, что время идет, а карьера складывается не так, как должна».

Коллапс Циципаса – почему он перестал быть претендентом на «Большие шлемы»? 

Циципас отругал отца – и уволил его как тренера

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: lequipe.fr
logoATP
logoСтефанос Циципас
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