Бывший физио Циципаса о прекращении сотрудничества грека с отцом: «Их отношения уже несколько лет нестабильные»
Жером Бьянки рассказал об отношениях Стефаноса Циципаса с отцом
Бьянки долгое время был личным физио грека.
«Их отношения уже несколько лет нестабильные. Каждый раз, когда Стефанос хотел порвать [рабочие отношения] с отцом, его мать прибегала и говорила: «Ты не можешь с ним так поступить, он посвятил тебе всю свою жизнь». И у него появлялось чувство вины.
Он понимает, что время идет, а карьера складывается не так, как должна».
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: lequipe.fr
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