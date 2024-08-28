Циципас о выгорании: «Я уже не тот игрок, которым был раньше»

Стефанос Циципас высказался о тяжелом периоде в карьере

В первом круге US Open он уступил Танаси Коккинакису (6:7(5), 6:4, 3:6, 5:7).

«Я уже не тот игрок, которым был раньше.

Когда я был моложе, я так горел на корте – у меня было впечатление, что в каждом матче на кону стоит моя жизнь. Сейчас все стало спокойнее, и уровень стабильности упал. Я помню, что тогда я был максимально сосредоточен, а сейчас это не так.

Мне нужно вернуть себе этот голод, потому что он добавлял в мою игру радости. Не знаю, почему с этим возникли такие проблемы в последние два месяца – или даже, сказал бы, последние год-два. Наверное, раньше мне просто удавалось это лучше скрывать и лучше выступать на таком фоне».

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