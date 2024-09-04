Циципас не поможет сборной Греции в матче с Сербией в Кубке Дэвиса
Стефанос Циципас объявил, что не сыграет за сборную Греции в матче с Сербией за выход в квалификацию Кубка Дэвиса-2025.
Причиной стала травма спины, полученная на US Open.
Встреча сборных Сербии и Греции пройдет 14-15 сентября в Белграде. Новак Джокович пока не снимался с матча.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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