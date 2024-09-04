Янг вышел в финал US Open в миксте. Он проводит последний турнир в карьере

Дональд Янг вышел в финал US Open в миксте с Тэйлор Таунсенд .

В полуфинале они обыграли Рохана Бопанну и Алдилу Сутьяди (8) и теперь поборются за титул с Андреа Вавассори и Сарой Эррани (3).

35-летний Янг проводит последний турнир в карьере. Он бывшая 38-я ракетка мира в одиночке и 43-я в паре.

Американец – финалист двух одиночных турниров ATP и двух парных, в том числе «Ролан Гаррос »-2017 (с Сантьяго Гонсалесом).

Его лучший результат на одиночных «Больших шлемах» – четвертый круг US Open (2011, 2015).

После завершения теннисной карьеры Янг будет профессиональным игроком в пиклбол. Он уже провел 12 турниров.