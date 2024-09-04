Янг вышел в финал US Open в миксте. Он проводит последний турнир в карьере
Дональд Янг вышел в финал US Open в миксте с Тэйлор Таунсенд.
В полуфинале они обыграли Рохана Бопанну и Алдилу Сутьяди (8) и теперь поборются за титул с Андреа Вавассори и Сарой Эррани (3).
35-летний Янг проводит последний турнир в карьере. Он бывшая 38-я ракетка мира в одиночке и 43-я в паре.
Американец – финалист двух одиночных турниров ATP и двух парных, в том числе «Ролан Гаррос»-2017 (с Сантьяго Гонсалесом).
Его лучший результат на одиночных «Больших шлемах» – четвертый круг US Open (2011, 2015).
После завершения теннисной карьеры Янг будет профессиональным игроком в пиклбол. Он уже провел 12 турниров.
Опубликовала: Любовь Энина
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