Хелиеваара разбил ракетку об колено в четвертьфинале US Open в миксте

Харри Хелиеваара разбил ракетку об колено в 1/4 US Open в миксте. Он вместе с Анной Данилиной играл против Дональда Янга и Тэйлор Таунсенд .

Эпизод случился при счете 7:6(3), 3:6, 7-9. За это финн получил предупреждение.

В итоге Хелиеваара и Данилина уступили на чемпионском тай-брейке со счетом 8-10.

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