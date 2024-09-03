Хелиеваара разбил ракетку об колено в четвертьфинале US Open в миксте
Харри Хелиеваара разбил ракетку об колено в 1/4 US Open в миксте. Он вместе с Анной Данилиной играл против Дональда Янга и Тэйлор Таунсенд.
Эпизод случился при счете 7:6(3), 3:6, 7-9. За это финн получил предупреждение.
В итоге Хелиеваара и Данилина уступили на чемпионском тай-брейке со счетом 8-10.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @tennisblockade
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