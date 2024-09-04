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Димитров о том, что снялся на втором ТБШ подряд: «Нужно абстрагироваться и сосредоточиться на будущем. Впереди много хорошего»

Григор Димитров прокомментировал то, что снялся с четвертьфинала US Open

Болгарин снялся, уступая Фрэнсису Тиафу 3:6, 7:6, 3:6, 1:4.

– У вас начались судороги или это результат изматывающего матча в воскресенье?

– Мне кажется, совокупность всех факторов. Разумеется, сейчас я восстанавливаюсь чуть медленнее, чем раньше. Перед матчем кое-что побаливало.

Нет смысла это обсуждать. Это просто игра, и я должен настраиваться на позитив. Мне нужно кое-что скорректировать и немного оптимизировать. В том числе и процесс физподготовки.

Но с учетом всех обстоятельств с Монреаля и до этого момента я не был уверен, что смогу выступить так хорошо, как хотел. И я всегда рад четвертьфиналу. Но еще я не хочу обесценивать выступление Фрэнсиса. Он заставлял меня выкладываться, и нужно отдать ему должное.

Двигаемся дальше.

– Вы сказали, что чувствовали боль в начале матча. Спрашиваю только потому, что второй сет был совсем другим и вы набрали обороты. Что-то произошло?

– Об этом я и говорю. Проблемы накапливаются. Мы нервничаем, прилагаем столько усилий. Последние пару дней были не самыми простыми. Жаль, что я не могу выделить что-то конкретное, чтобы вы лучше поняли ситуацию, но на данный момент все так, как есть. Поэтому я и говорю, что сейчас нужно абстрагироваться от произошедшего и сосредоточиться на будущем. Впереди много хорошего.

– О чем вы думали, когда состояние усугублялось? Как приняли решение сняться?

– Такое случается уже на втором «Шлеме» подряд (на «Уимблдоне» он снялся с 1/8 финала против Даниила Медведева – Sports), поэтому что я могу сказать? Мне кажется, у меня достаточно опыта, чтобы понять, когда нет смысла продолжать, все просто. Хотелось ли мне сняться? Нет, но пришлось это сделать.

Проблемы накопились, и с этим нелегко смириться.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TheTennisLetter
logoUS Open
logoATP
logoГригор Димитров
logoФрэнсис Тиафу
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