Димитров снялся с US Open из-за травмы левого бедра

Девятая ракетка мира Григор Димитров не смог доиграть четвертьфинал US Open против Фрэнсиса Тиафу . Болгарин снялся, уступая 3:6, 7:6, 3:6, 1:4.

Димитров получил повреждение левого бедра в конце третьего сета.

Он седьмой раз в карьере снялся с турнира «Большого шлема» по ходу матча. То же самое с ним произошло на «Уимблдоне ».