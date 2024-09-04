Димитров снялся с US Open из-за травмы левого бедра
Девятая ракетка мира Григор Димитров не смог доиграть четвертьфинал US Open против Фрэнсиса Тиафу. Болгарин снялся, уступая 3:6, 7:6, 3:6, 1:4.
Димитров получил повреждение левого бедра в конце третьего сета.
Он седьмой раз в карьере снялся с турнира «Большого шлема» по ходу матча. То же самое с ним произошло на «Уимблдоне».
Опубликовал: Павел Ниткин
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости