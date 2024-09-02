Димитров после выхода в 1/4 финала US Open: «Нужно еще много чего из себя выжать, чтобы побеждать на крупных турнирах и воплотить мечту»
В этом году болгарин вернулся в топ-10 и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Впервые с 2019-го он сыграет за выход в полуфинал US Open.
– В чем секрет успеха в этом сезоне, учитывая, что вам больше 30 лет?
– Никакого секрета нет. И короткого пути, даже если я пытался его найти. Я не знаю. Думаю, это последовательность на протяжении всей карьеры. Я никогда не уходил, не прекращал работать и верить – и это основное. Конечно, были моменты, когда я сомневался. Но как только выигрываешь эти маленькие битвы с самим собой, то это двигает тебя к тому, чтобы больше стараться и замечать появляющиеся возможности.
Поэтому я всегда говорю, что надо быть готовым ко всему. Это касается не только тенниса, но и вообще всего. Я никогда не пытался избежать той работы, которую мне нужно делать, я хотел совершенствоваться. И никогда не смотрел на возраст, просто продолжал играть. Так что я здесь, организм держится, а игра, я думаю, улучшается. Я все еще себя так чувствую. Нужно еще много чего из себя выжать, чтобы, возможно, не только играть лучше, но и побеждать на более крупных турнирах и воплотить мечту».
Дальше Димитров сыграет с Фрэнсисом Тиафу.
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