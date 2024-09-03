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Бадоса о поражении в 1/4 финала US Open: «Я знаю, что, если бы это был не «Шлем», я бы сыграла хорошо»

Паула Бадоса прокомментировала поражение в четвертьфинале US Open

Испанка проиграла Эмме Наварро – 2:6, 5:7. Во втором сете Бадоса вела 5:1.

– Я очень расстроена своим сегодняшним уровнем. Думаю, она играла очень хорошо и прекрасно справилась с ситуацией, а я у меня была катастрофа.

– Что, на ваш взгляд, случилось, когда вы вели со счетом 5:1, а потом...

–  Я никогда не вела в этом матче. Да, по счету было 5:1, но вообще не чувствовала себя в игре. Я не чувствовала подачу, не чувствовала, что хорошо играю с задней линии. А это моя самая сильная сторона.

Так что сегодняшний день меня удивил. Другие матчи я провела хорошо. Я отлично себя чувствовала, но потом вышла на корт, и, думаю, не очень хорошо справилась с ситуацией и эмоциями. Мне было немного трудно это сделать. Я очень сильно хотела победить, но иногда это совсем не помогает.

– Вы сказали, что у вас была «катастрофа» или что-то такое. Вы имели в виду игру или то, как на все реагировали?

– Все. Я имела в виду все. Я впервые в карьере упустила сет с 5:1. Но все случается впервые, и, видимо, это должно было произойти сегодня. Я не знаю. Мне нужно осознать случившееся, потому что я дважды подавала [на сет], но начала ошибаться. Я отдала очков 20 подряд. Это очень странно, потому что я довольно стабильна и не ожидала такого. Я очень разочарована.

– Учитывая, насколько успешным было ваше лето, не думаете ли вы, что через некоторое время вы сможете оглянуться и сказать, что это была не такая уж катастрофа, как...

– Да, сейчас я говорю, что это катастрофа, но перед началом турнира в Вашингтоне я была точно была согласна на такие результаты. Я должна быть счастлива, учитывая отправную точку. Не знаю. Несколько месяцев назад я не могла представить, что буду 15-й по очкам, заработанным за сезон (14-й – Спортс’‘). Поэтому я горжусь собой. 

Я расстроена, потому что это «Большой шлем» и здесь ты всегда мечтаешь доходить по последних стадий. Я знаю, что, если бы это был не «Шлем», я бы сыграла хорошо. Я не знала, как справиться, поэтому так расстроена. Теперь мне надо подождать четыре месяца до следующего «Шлема», это отстойно (улыбается).

Сказка Паулы Бадосы: от неизлечимой травмы и уколов кортизона – в 1/4 финала US Open

Опубликовано: Алёна Майорова
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