Бадоса о выходе в 1/4 финала US Open: «Исполнение мечты. Несколько месяцев назад я думала о завершении карьеры»
Паула Бадоса прокомментировала выход в четвертьфинал US Open
«Не хочу плакать, потому что в прошлом году я приехала, но мне пришлось сняться. Я не смогла сыграть на турнире. Мне было очень грустно. Вернуться сюда год спустя и показать лучший результат на этом «Шлеме» – это просто мечта. Я такого даже не предполагала.
Я уже говорила, что несколько месяцев назад думала о завершении карьеры, потому что перестала верить в себя и в лечении травмы не было прогресса. Поэтому вернуться в одно из лучших мест в мире – это исполнение мечты».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ютуб-канал US Open
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