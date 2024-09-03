Наварро об отце: «Он знал, что у меня может быть СДВГ, что я не создана для учебы или офисной работы»

Эмма Наварро прокомментировала выход в первый полуфинал US Open в карьере

Американка победила Паулу Бадосу со счетом 6:2, 7:5 . Во втором сете она уступала 1:5.

Ранее на US Open у Наварро была статистика 0:2 по победам на этом турнире – в 2021-м и 2023-м она не смогла пройти дальше первого круга.

«После того, как я отыграла подачу при 2:5, я осторожно подумала, что могу выиграть в двух сетах. Я всегда говорю, что я не могу загадывать, что случится. Но сегодня я немножко так сделала.

Сумасшедше быть в полуфинале. Это US Open, детка!»

Американка также поблагодарила отца – миллиардера Бена Наварро, которому принадлежат турниры в Чарлстоне и Цинциннати.

«Хочу сказать спасибо отцу. Думаю, он видел во мне потенциал с самого детства. Он знал, что, у меня может быть небольшой синдром дефицита внимания и гиперактивности или что-то такое, что я не создана для учебы или работы в офисе. Спасибо ему за то, что отправил меня по этому пути.

Мы с тренером работаем с моих 14 или 15, то есть восемь лет. Мы вместе проделали большую работу. Спасибо вам за все, что вы делаете, за вашу преданность, за все время, которое вы вкладываете в это путешествие, и за то, что сделали из меня игрока, которым я являюсь».