Наварро впервые вышла в полуфинал «Большого шлема» и дебютирует в топ-10
12-я ракетка мира Эмма Наварро в четвертьфинале US Open победила Паулу Бадосу – 6:2, 7:5. Во втором сете испанка вела 5:1.
Наварро впервые сыграет в полуфинале «Большого шлема». Ранее ее лучшим результатом был четвертьфинал «Уимблдона» в этом году, а на US Open она никогда не выходила из первого круга.
За выход в финал 23-летняя американка поборется с Ариной Соболенко или Циньвэнь Чжэн.
На следующей неделе Наварро дебютирует в топ-10.
Опубликовано: Алёна Майорова
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