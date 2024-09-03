Наварро впервые вышла в полуфинал «Большого шлема» и дебютирует в топ-10

12-я ракетка мира Эмма Наварро в четвертьфинале US Open победила Паулу Бадосу – 6:2, 7:5. Во втором сете испанка вела 5:1.

Наварро впервые сыграет в полуфинале «Большого шлема». Ранее ее лучшим результатом был четвертьфинал «Уимблдона» в этом году, а на US Open она никогда не выходила из первого круга.

За выход в финал 23-летняя американка поборется с Ариной Соболенко или Циньвэнь Чжэн.

На следующей неделе Наварро дебютирует в топ-10.