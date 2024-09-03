Пегула о четвертьфинале US Open: «В этом году чувствую больше давления, потому что я хорошо играла на предыдущих турнирах»

Джессика Пегула прокомментировала победу над Дианой Шнайдер на US Open

Американка выиграла со счетом 6:4, 6:2 и вышла в четвертьфинал.

Ранее она выиграла «тысячник» в Торонто и вышла в финал в Цинциннати.

«В этом году чувствую больше давления, потому что я хорошо играла на турнирах перед US Open. И сейчас я все еще выигрываю – возможно, сегодня я была лучше, чем когда-либо.

Здесь всегда большое давление, но это весело и здорово. Мне нравится.

Я впервые играла днем, тут жарко. И розыгрыши были хорошими, если у нас не получалась первая подача. В некоторых моментах первого сета было очень важно удержаться на своей подаче, а потом у меня получилось агрессивно играть после ее приемов».

Дальше Пегула поборется с Игой Швентек.