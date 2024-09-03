Пегула о четвертьфинале US Open: «В этом году чувствую больше давления, потому что я хорошо играла на предыдущих турнирах»
Джессика Пегула прокомментировала победу над Дианой Шнайдер на US Open
Американка выиграла со счетом 6:4, 6:2 и вышла в четвертьфинал.
Ранее она выиграла «тысячник» в Торонто и вышла в финал в Цинциннати.
«В этом году чувствую больше давления, потому что я хорошо играла на турнирах перед US Open. И сейчас я все еще выигрываю – возможно, сегодня я была лучше, чем когда-либо.
Здесь всегда большое давление, но это весело и здорово. Мне нравится.
Я впервые играла днем, тут жарко. И розыгрыши были хорошими, если у нас не получалась первая подача. В некоторых моментах первого сета было очень важно удержаться на своей подаче, а потом у меня получилось агрессивно играть после ее приемов».
Дальше Пегула поборется с Игой Швентек.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Eurosport
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