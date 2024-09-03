Швентек о матче с Пегулой: «Нужно будет сгибать ноги и быть готовой к длинным розыгрышам с интенсивными ударами»

Ига Швентек высказалась о четвертьфинале US Open против Джессики Пегулы

В личных встречах полька ведет 6:3.

«Мы встречались здесь два года назад. С Джессикой всегда непросто – у нее неудобный стиль игры. Нужно будет хорошо сгибать ноги и быть готовой к длинным розыгрышам с интенсивными ударами.

Она отличный игрок, так что наверняка меня ждет большой вызов», – сказала Швентек в интервью на корте.