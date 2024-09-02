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Пегула седьмой раз вышла в четвертьфинал «Большого шлема»

Шестая ракетка мира Джессика Пегула обыграла Диану Шнайдер в четвертом круге US Open – 6:4, 6:2.

Пегула второй раз вышла в четвертьфинал в Нью-Йорке. В целом это седьмое попадание в восьмерку лучших на «Больших шлемах».

Теперь американка поборется с Игой Швентек или Людмилой Самсоновой.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoUS Open
logoWTA
logoДжессика Пегула
logoДиана Шнайдер
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