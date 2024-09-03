Медведев о матче с Синнером: «Постараюсь больше думать об «Уимблдоне», чем об Australian Open»

Даниил Медведев высказался о матче с Янником Синнером в четвертьфинале US Open

В личке россиянин ведет 7:5. На «Уимблдоне»-2024 он прервал пятиматчевую серию поражений от Синнера.

«Постараюсь больше думать об «Уимблдоне», чем об Australian Open (смеется) .

С Янником у нас всегда напряженные матчи, если не считать пары – в Майами, например (где Медведев уступил 1:6, 2:6 – Спортс’‘). В каком-то смысле мы знаем игру друг друга и понимаем, что каждый попытается сделать. А потом случится какой-то момент – при счете «ровно» или на брейк-пойнте – когда я, допустим, попробую его удивить. Все сведется к тому, как отреагирую я и как он.

Надеюсь, будет отличный матч. Знаю, что если хочу его победить, то должен показать свой лучший теннис. Несколько раз мне это удавалось.

Будет классный матч».

Медведев против Синнера – досрочный финал US Open? Какие шансы?