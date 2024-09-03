Медведев о празднованиях: «Знаю, что хочу сделать, если выиграю «Шлем». Надеюсь, это случится»
Даниил Медведев вспомнил, как отпраздновал победу на US Open-2021
После победы над Новаком Джоковичем он показал празднование «мертвая рыба» из симулятора FIFA.
– Ты здесь выигрывал и давал классные пресс-конференции. И уникально отпраздновал победу на US Open-2021, упав замертво. Ты сказал, что только легенды поймут. Заготовил что-нибудь новое на случай победы?
– Мне кажется, я знаю, что хочу сделать, если выиграю «Шлем». Надеюсь, это случится. Пару раз я был близок, но не удалось. Так что лучше сначала выиграть, а потом праздновать. А пресс-конференции – какие есть. Надеюсь, что смогу выиграть больше матчей, тогда будет возможность поговорить или сделать что-то сумасшедшее.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @usopen
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