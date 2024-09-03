Медведев против Синнера – досрочный финал US Open? Какие у Даниила шансы?

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open – и там встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером . Многие смотрят на этот матч как на досрочный финал.

На самом деле, конечно, так говорить не стоит. Хотя бы потому, что в сетке еще есть Александр Зверев, который проводит лучший сезон в карьере, сейчас находится в отличной форме и очень-очень-очень хочет наконец выиграть первый «Большой шлем» в карьере.

Других ребят тоже списывать не стоит. Но, конечно, Синнер и Медведев – самые сильные игроки в сетке. Тут спорить никто не будет.

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История личного противостояния Медведева и Синнера – прямо драма.

Даниил выиграл первые шесть матчей. Там была борьба, там были напряженные моменты, но казалось, что Синнер – чуть ухудшенная версия Медведева. Все, что умел Синнер, Медведев умел лучше. И делал это стабильнее.

Но потом Янник переродился. Он стал мощнее, разнообразнее, подтянул подачу. Он превратился в первую ракетку мира, а в процессе обыграл Даниила пять раз подряд. Про это даже мем смешной есть.

Самое болезненное поражение – конечно, в финале Australian Open. Там Медведев вел 2:0 по сетам, но уже в середине второго начал садиться физически. Синнер терпеливо ждал своего шанса, постепенно захватил инициативу и взял первый «Большой шлем» в карьере.

Затем последовал самый плохой для Медведева матч в их противостоянии – полуфинал в Майами, где Синнер его просто уничтожил. Но, как выяснилось, в том матче Даниил отрабатывал некоторые элементы агрессивной тактики – его просто подвело исполнение.

И наконец в четвертьфинале «Уимблдона» Медведев взял реванш – тоже в пяти сетах. Даниил был агрессивен и собран почти весь матч, отлично подавал, плотно принимал. В общем, делал многое из того, что делал в Австралии и Майами – только лучше и стабильнее.

Итого в личке сейчас 7:5 в пользу Медведева.

Есть еще одна интересная статистика. Медведев 11-й раз сыграет в четвертьфинале турнира «Большого шлема» – и из предыдущих 10 он выиграл 9. Единственное поражение он потерпел от Стефаноса Циципаса на «Ролан Гаррос»-2021.

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А в какой они сейчас форме?

Уровень Медведева оценивать трудно – у него не было соперников, способных его реально проверить. Самым рейтинговым противником стал №34 Нуну Боржес – но португалец так отвратительно играл в первых двух сетах, что как-то анализировать происходящее вообще не представлялось возможным.

Но в целом по турниру можно сделать пару выводов – точнее выделить несколько точек роста.

1. У Медведева очень много двойных ошибок. Максимум он делал 11 за матч, минимум – 5.

С другой стороны, динамика положительная: 11 было в первом матче, а 5 – в последнем. Да и Синнера на «Уимблдоне» он обыграл, тоже допустив 11 двойных.

2. У Даниила бывают прямо провальные отрезки, когда атака не работает совсем. Так было во всех матчах – какое-то время он вообще не мог пробить корт и ошибался в каждом примерно четвертом ударе.

Против Синнера такого лучше избегать.

С другой стороны, Синнер и сам по ходу турнира давал слабину. Например, в четвертом круге против Томми Пола он ужасно начал: в первых пяти геймах наколотил 11 невынужденных и дважды отдал подачу.

Но, как и Медведев, после провала он заиграл хорошо. Даже отлично – кто-то считает матч против Пола лучшим для итальянца со времен победы на «Мастерсе» в Майами.

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А как вы думаете – кто победит?

Фото: Gettyimages /Jamie Squire / Staff, Sarah Stier / Staff, Francois Nel / Staff