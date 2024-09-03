Медведев против Синнера – досрочный финал US Open? Какие у Даниила шансы?
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open – и там встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером. Многие смотрят на этот матч как на досрочный финал.
На самом деле, конечно, так говорить не стоит. Хотя бы потому, что в сетке еще есть Александр Зверев, который проводит лучший сезон в карьере, сейчас находится в отличной форме и очень-очень-очень хочет наконец выиграть первый «Большой шлем» в карьере.
Других ребят тоже списывать не стоит. Но, конечно, Синнер и Медведев – самые сильные игроки в сетке. Тут спорить никто не будет.
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История личного противостояния Медведева и Синнера – прямо драма.
Даниил выиграл первые шесть матчей. Там была борьба, там были напряженные моменты, но казалось, что Синнер – чуть ухудшенная версия Медведева. Все, что умел Синнер, Медведев умел лучше. И делал это стабильнее.
Но потом Янник переродился. Он стал мощнее, разнообразнее, подтянул подачу. Он превратился в первую ракетку мира, а в процессе обыграл Даниила пять раз подряд. Про это даже мем смешной есть.
Самое болезненное поражение – конечно, в финале Australian Open. Там Медведев вел 2:0 по сетам, но уже в середине второго начал садиться физически. Синнер терпеливо ждал своего шанса, постепенно захватил инициативу и взял первый «Большой шлем» в карьере.
Затем последовал самый плохой для Медведева матч в их противостоянии – полуфинал в Майами, где Синнер его просто уничтожил. Но, как выяснилось, в том матче Даниил отрабатывал некоторые элементы агрессивной тактики – его просто подвело исполнение.
И наконец в четвертьфинале «Уимблдона» Медведев взял реванш – тоже в пяти сетах. Даниил был агрессивен и собран почти весь матч, отлично подавал, плотно принимал. В общем, делал многое из того, что делал в Австралии и Майами – только лучше и стабильнее.
Итого в личке сейчас 7:5 в пользу Медведева.
Есть еще одна интересная статистика. Медведев 11-й раз сыграет в четвертьфинале турнира «Большого шлема» – и из предыдущих 10 он выиграл 9. Единственное поражение он потерпел от Стефаноса Циципаса на «Ролан Гаррос»-2021.
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А в какой они сейчас форме?
Уровень Медведева оценивать трудно – у него не было соперников, способных его реально проверить. Самым рейтинговым противником стал №34 Нуну Боржес – но португалец так отвратительно играл в первых двух сетах, что как-то анализировать происходящее вообще не представлялось возможным.
Но в целом по турниру можно сделать пару выводов – точнее выделить несколько точек роста.
1. У Медведева очень много двойных ошибок. Максимум он делал 11 за матч, минимум – 5.
С другой стороны, динамика положительная: 11 было в первом матче, а 5 – в последнем. Да и Синнера на «Уимблдоне» он обыграл, тоже допустив 11 двойных.
2. У Даниила бывают прямо провальные отрезки, когда атака не работает совсем. Так было во всех матчах – какое-то время он вообще не мог пробить корт и ошибался в каждом примерно четвертом ударе.
Против Синнера такого лучше избегать.
С другой стороны, Синнер и сам по ходу турнира давал слабину. Например, в четвертом круге против Томми Пола он ужасно начал: в первых пяти геймах наколотил 11 невынужденных и дважды отдал подачу.
Но, как и Медведев, после провала он заиграл хорошо. Даже отлично – кто-то считает матч против Пола лучшим для итальянца со времен победы на «Мастерсе» в Майами.
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А как вы думаете – кто победит?
Фото: Gettyimages/Jamie Squire / Staff, Sarah Stier / Staff, Francois Nel / Staff
Не знаю, кому (кроме автора) так казалось
Более непохожих друг на друга теннисистов трудно найти. Синнер атакует, Медведев обороняется. Синнер разгоняет мяч лучше всех в туре, Медведев лучше всех гасит скорость атаки за счёт глубокой позиции в корте, работы ног и стабильности ударов. Собственно, именно эти качества делали Медведева неудобным Синнеру.
А в прошлом году и январе этого Синнер выиграл несколько равных матчей подряд, ТК повысил свой уровень. Разогнал атаку ещё больше, стал ошибаться меньше, когда Даниил ему возвращает. Как будто на стероидах стал играть Синнер. Кстати, стероиды вообще не упомянуты в статье, что забавно. Уж казалось бы , главная интрига - Синнер без допинга (если мы верим, что он принимал) переедет Медведева? И вторая интрига - трибуны. Будут ли они болеть за Меда.
Но потом Янник ̷п̷е̷р̷е̷р̷о̷д̷и̷л̷с̷я̷ начал принимать допинг"
Так правильнее
Условный путь до титула: Синнер-ДеМинор-Зверев/Димитров
Будем болеть, завтра будильник на 3:30 заведу)
У Дани пока не было особо серьезных соперников, плюс нужна стабильная отличная подача.
Ну, я бы поспорил