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Кириос о Гауфф: «Я бы ее потренировал»

Ник Кириос ответил на предложение тренировать Коко Гауфф

Болельщик в твиттере написал, что австралиец был бы «замечательным тренером». В ответ на это Кириос написал: «Я бы ее потренировал».

Ранее после поражения в четвертом круге US Open Гауфф сказала, что хочет обратиться к «стороннему специалисту», чтобы уменьшить количество двойных ошибок.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @NickKyrgios
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logoНик Кириос
logoКоко Гауфф
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