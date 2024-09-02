Кириос о Гауфф: «Я бы ее потренировал»

Ник Кириос ответил на предложение тренировать Коко Гауфф

Болельщик в твиттере написал, что австралиец был бы «замечательным тренером». В ответ на это Кириос написал: «Я бы ее потренировал».

Ранее после поражения в четвертом круге US Open Гауфф сказала , что хочет обратиться к «стороннему специалисту», чтобы уменьшить количество двойных ошибок.