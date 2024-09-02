Кириос о Гауфф: «Я бы ее потренировал»
Ник Кириос ответил на предложение тренировать Коко Гауфф
Болельщик в твиттере написал, что австралиец был бы «замечательным тренером». В ответ на это Кириос написал: «Я бы ее потренировал».
Ранее после поражения в четвертом круге US Open Гауфф сказала, что хочет обратиться к «стороннему специалисту», чтобы уменьшить количество двойных ошибок.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @NickKyrgios
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