Кириос о том, что Муховой нравятся его удары с лета: «Мне кажется, Федерер – более подходящий пример для подражания, чем я! Но спасибо»
Каролина Мухова любит играть с лета, как Роджер Федерер и Ник Кириос
Она рассказала об этом Кириосу в интервью на корте после победы над Наоми Осакой – 6:3, 7:6(5).
– Сегодня ты несколько раз невероятно пробила с лета. Это было какое-то безумие. А потом я узнал, что твоим кумиром детства был Роджер Федерер. Ты почерпнула что-то из его игры?
– Да, конечно. Я наблюдала за ним. Наблюдала за тобой. За всеми парнями, которые так играют, и мне это очень нравится. Поэтому я и сама стараюсь так делать. Мне просто нравится так играть. Это весело, и поэтому я так играю. Рада, что сегодня мне удалось сделать несколько хороших ударов.
Потом Кириос ретвитнул эти цитаты и написал: «Мне кажется, Федерер – более подходящий пример для подражания, чем я! Но спасибо 😴🤩».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @NickKyrgios
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