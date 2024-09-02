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Гауфф о 19 двойных ошибках: «Это психологическая проблема. Мне надо в этом разобраться, я больше не хочу так проигрывать матчи»

Коко Гауфф проиграла Эмме Наварро в четвертом круге US Open со счетом 3:6, 6:4, 3:6. Прошлогодняя чемпионка совершила 19 двойных ошибок и повторила личный антирекорд.

«Я точно хочу обратиться к стороннему специалисту. Иногда для меня это психологическая проблема. Если я сейчас пойду на тренировочный корт, то подам 30 подач подряд. Мне точно надо в этом разобраться, потому что я больше не хочу так проигрывать матчи».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @ReemAbulleil
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