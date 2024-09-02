Циньвэнь Чжэн о самом позднем женском матче в истории US Open: «Мне всегда нравится играть в вечернюю сессию. Я привыкла»
Циньвэнь Чжэн прокомментировала победу над Донной Векич в 4-м круге US Open
Китаянка победила со счетом 7:6(2), 2:6, 6:3. Матч закончился в 02:15 по местному времени и стал самым поздним в истории турнира.
«Мне всегда нравится играть в вечернюю сессию. Я привыкла. В Палермо я всегда заканчивала очень поздно. Но в Нью-Йорке я впервые играла до двух часов ночи. Это невероятно.
С [Векич] очень тяжело играть. На харде она на меня очень давила, потому что на кортах «Ролан Гаррос» я контролировала ситуацию. Но сегодня она очень агрессивно била по мячу. Я поздравляю Донну с таким хорошим результатом.
Это отличная победа. Мне очень понравилось здесь играть».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TheTennisLetter
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