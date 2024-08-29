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Гауфф об оскорбительных комментариях: «Я не обязана читать плохие вещи про себя. У вас есть право это написать, а у меня – заблокировать»

Коко Гауфф рассказала, как справляется с хейтом в социальных сетях

Ранее Каролин Гарсия в твиттере рассказала об оскорблениях в комментариях. Фрэнсис Тиафу поддержал ее.

«Я не видела [пост Гарсия], но мне о нем говорили. Конечно, это тяжело вынести. Особенно трудно было, когда я была младше – у меня не было даже представления о том, что это. Сначала я подумала, что стала их мишенью. А потом поняла, что всем так пишут.

Это тяжело, потому что ты слышишь много неприятных вещей. Люди обсуждают твою внешность, внешность твоей семьи и все такое. А если у тебя уже есть психологические проблемы, то люди их усугубят.

Я просто их блокирую. Я потрачу на это 30 минут и заблокирую всех, мне все равно. Я знаю, что в твиттере это мелочь, потому что я заблокировала так много людей. Они все говорят потом: «Ты что-то скажешь, а она тебя заблокирует». Да, так и будет (смеется). Я не хочу это видеть, так что до свидания. Люди злились, но мне все равно. Я не обязана читать плохие вещи про себя. У вас есть право это написать, а у меня – заблокировать. Вот такая печаль.

Понятно, что это не сильно все меняет. Люди создают новые аккаунты – может, только ради игроков, я не знаю. Я просто стараюсь особо это не читать или не принимать близко к сердцу. Я знаю, что многие турниры стараются помочь и внедряют искусственный интеллект. Надеюсь, когда технологии станут лучше, это поможет.

Это тяжело, потому что у тебя может быть хороший день, а потом кто-то буквально тебе говорит: «Пойди убейся». И ты такой – окей, спасибо. Надеюсь, что все, особенно Каролин, продолжат не читать это и дальше. Она прекрасная девушка. И все это отвратительно. Я всегда говорю, что люди могут быть более осознанными и добрыми. Но так говорят многие, а слышат их единицы. Надеюсь, что в будущем нам поможет искусственный интеллект».

Опубликовано: Алёна Майорова
logoUS Open
logoWTA
logoКаролин Гарсия
logoКоко Гауфф
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