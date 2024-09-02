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Гауфф допустила 19 двойных ошибок в матче с Наварро и выпадет из топ-5

Прошлогодняя чемпионка US Open Коко Гауфф в четвертом круге проиграла Эмме Наварро – 3:6, 6:4, 3:6.

По ходу матча американка допустила 19 двойных ошибок – включая три в последнем гейме. Она повторила личный антирекорд, который установила в матче с Мартиной Тревисан на «Ролан Гаррос»-2020.

По итогам турнира Гауфф потеряет 1760 рейтинговых очков и опустится минимум на шестую строчку рейтинга.

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @OptaAce
logoUS Open
logoWTA
logoКоко Гауфф
logoЭмма Наварро
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