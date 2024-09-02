Соболенко после выхода в четвертьфинал US Open: «Давайте не забывать, что на грунте и траве я тоже играю хорошо»
Арина Соболенко рассказала, какие свойства харда помогают ее игре
Белоруска вышла в четвертьфинал US Open. Ранее она выиграла два титула Australian Open.
«[У харда] выше скорость. Игра становится быстрее, розыгрыши – может, чуть короче. Хард очень помогает моей подаче. Так что плюсов много. Но давайте не забывать, что на грунте и траве я тоже играю хорошо (улыбается)».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TheTennisLette
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