Соболенко после выхода в четвертьфинал US Open: «Давайте не забывать, что на грунте и траве я тоже играю хорошо»

Арина Соболенко рассказала, какие свойства харда помогают ее игре

Белоруска вышла в четвертьфинал US Open. Ранее она выиграла два титула Australian Open.

«[У харда] выше скорость. Игра становится быстрее, розыгрыши – может, чуть короче. Хард очень помогает моей подаче. Так что плюсов много. Но давайте не забывать, что на грунте и траве я тоже играю хорошо (улыбается)».