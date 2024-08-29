Соболенко о фото с «маленькой копией»: «Впервые увидела кого-то, одетого как я, с маленькой татуировкой и маленьким тигром»
Соболенко рассказала о юной болельщице на US Open
Во время матча второго круга белоруска заметила девочку, одетую точно так же, как и она. После победы белоруски они сфотографировались.
«Это был очаровательный момент. Я просто посмотрела наверх и увидела на большом экране маленькую копию себя. Это было так мило (смеется). Меня очень мотивирует возможность вдохновлять новое поколение. Это главная цель.
Я впервые увидела кого-то, одетого как я, с маленькой татуировкой и маленьким тигром. Представляете, насколько это мило (смеется)?»
Опубликовано: Алёна Майорова
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