Соболенко о Бадосе: «Она вернулась в лучшую форму»
На US Open испанка впервые в карьере вышла в третий круг, где сыграет с Еленой Габриэлой Рузе.
«Удивительно найти кого-то настолько на тебя похожего, с таким же складом ума, одинаковыми мыслями на разные темы. Удивительно просто говорить с кем-то и веселиться одновременно. Вообще здорово, когда есть друг. Особенно когда на корте вы соперницы, но можете это разделять.
Я очень рада, что она вернулась. Я видела ее матчи, когда у нее были проблемы, видела, как ей было тяжело и как сильно она боролась. Я пыталась ей помочь, обсудить все. Говорила: «Если у тебя есть какие-нибудь вопросы, если тебе что-то нужно – просто попроси, скажи. Я тебе помогу».
Я бы сказала, что она вернулась в лучшую форму. Это замечательно, я очень за нее рада, потому что она это заслужила. Она боец, она очень много работает. Она удивительный человек», – сказала Соболенко на пресс-конференции.
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