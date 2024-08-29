Соболенко о Бадосе: «Она вернулась в лучшую форму»

Арина Соболенко поделилась мнением о Пауле Бадосе

На US Open испанка впервые в карьере вышла в третий круг, где сыграет с Еленой Габриэлой Рузе.

«Удивительно найти кого-то настолько на тебя похожего, с таким же складом ума, одинаковыми мыслями на разные темы. Удивительно просто говорить с кем-то и веселиться одновременно. Вообще здорово, когда есть друг. Особенно когда на корте вы соперницы, но можете это разделять.

Я очень рада, что она вернулась. Я видела ее матчи, когда у нее были проблемы, видела, как ей было тяжело и как сильно она боролась. Я пыталась ей помочь, обсудить все. Говорила: «Если у тебя есть какие-нибудь вопросы, если тебе что-то нужно – просто попроси, скажи. Я тебе помогу».

Я бы сказала, что она вернулась в лучшую форму. Это замечательно, я очень за нее рада, потому что она это заслужила. Она боец, она очень много работает. Она удивительный человек», – сказала Соболенко на пресс-конференции.