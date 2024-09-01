Эванс о том, что его освистали на US Open: «Ирония в том, что я оставался на корте только ради них»

Дэн Эванс прокомментировал то, что его освистали на US Open

В третьем круге он проиграл Алексу де Минауру – 3:6, 7:6(4), 0:6, 0:6. В концовке матча он испытывал проблемы с бедром, а зрители начали гудеть.

«Ирония в том, что я оставался на корте только ради них. Но бывало и хуже. Переживу».

В первом круге Эванс выиграл у Карена Хачанова в самом длинном матче в истории US Open.

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