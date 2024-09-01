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Матч Медведев – Синнер уже близко, Самсонова вышла на Швентек, Ботик сел на мель. Последний день лета на US Open

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В субботу на US Open прорвалась Диана Шнайдер, а Анну Калинскую обокрали ошибочным судейским решением.

Но что еще произошло?

Медведев спокойно вышел в 1/8 финала

После вылета с турнира Карлоса Алькараса и Новака Джоковича россиянин остался последним мужчиной в сетке, который уже выигрывал US Open. И, естественно, поднялся в списке главных претендентов на титул-2024.

Пока он статус подтверждает. В третьем круге Медведев без особого напряга прошел Флавио Коболли – 6:3, 6:4, 6:3. Итальянец очень-очень старался, колотил по мячу изо всех сил, но у него не было достаточной стабильности, чтобы создавать серьезные проблемы Даниилу.

Сразу после матча Медведева спросили, как он оценивает вылет двух главных фаворитов турнира: «Я уже говорил, что для меня сенсации не имеют значения. Условия непростые. У фаворитов, может быть, нет большого преимущества. Так что нужно быть осторожнее.

Если буду показывать хороший теннис, то могу выиграть турнир. Если не буду – могу проиграть любому. Нужно показывать максимум и стараться победить».

Следующий соперник Даниила – португалец Нуну Боржес, отыгравший тройной матчбол у 18-летнего Якуба Меньшика и победивший в пяти сетах.

Самсонова разгромила – и вышла на Швентек

Кроме Шнайдер в четвертый круг US Open из россиянок вышла только Людмила Самсонова – уничтожившая американку Эшлин Крюгер со счетом 6:1, 6:1. А Крюгер в предыдущем раунде, между прочим, убрала Мирру Андрееву.

Самсонова проводила эту североамериканскую серию не так ярко, как в прошлом году – когда взяла титул в Вашингтоне и вышла в финал тысячника в Канаде. Но на US Open она повторила лучший результат в карьере.

Дальше у нее первая ракетка мира Ига Швентек, обыгравшая Анастасию Павлюченкову – 6:4, 6:2.

Если у Самсоновой пойдет ее классическая мощная игра, то на быстром корте она вполне может создать польке серьезные проблемы.

На турнир пришла Серена Уильямс – и рассердила Возняцки

Серена Уильямс – шестикратная чемпионка US Open, по этому показателю она делит рекорд Открытой эры с Крис Эверт. Два года назад именно в Нью-Йорке американка завершила великую карьеру.

А сейчас вернулась.

Она сходила на матчи Янника Синнера и Томми Пола.

А еще поболтала с Игой Швентек. Полька впечатлилась: «Было здорово, что она приехала, общалась с игроками. Пару лет мы вместе были в туре, но для меня она все равно звезда.

Было приятно, что она сама ко мне подошла – потому что мне бы смелости не хватило (улыбается). Она очень приятная и позитивная.

Я рада, что она следит за теннисом и за моей игрой – она сказала, что за меня болеет. Всегда приятно это услышать от такого человека, как Серена».

Кажется, вниманием Серена обделила только Каролин Возняцки – между прочим, свою лучшую подругу в туре. Датчанка даже шутливо рассердилась: «Я ей напишу. Я очень злюсь, что она не пришла на мой матч (смеется). Я видела, что она смотрела встречу Томми [Пола]. Мы с ней попозже об этом поговорим».

А еще на турнир заглянула легенда мира моды и глянца Анна Винтур – и сфотографировалась с Жасмин Паолини.

Возняцки снова в 1/8

Экс-первая ракетка мира вернулась в тур после декрета чуть больше года назад. Тогда US Open был ее третьим турниром, и она сразу же вышла во вторую неделю – по дороге обыграв на тот момент №11 в мире Петру Квитову.

Сейчас датчанка повторила результат – причем за три матча отдала всего 12 геймов. Правда, ее соперницами были №155, №92 и №143 в мире. С другой стороны, это ее лучшее выступление с марта – когда она вышла в 1/4 финала в Индиан-Уэллс.

Дальше ее ждет Беатрис Хаддад Майя, посеянная под 22-м номером.

Паолини идет в третий финал подряд?

Жасмин Паолини сенсационно вышла в финал «Ролан Гаррос», а потом так же сенсационно – в финал «Уимблдона». На US Open она уже во второй неделе – после победы над Юлией Путинцевой.

Интересно, что у Паолини в этом году уже 18 выигранных матчей на «Больших шлемах» – больше только у Карлоса Алькараса и Янника Синнера в мужском туре (по 19).

За четвертьфинал итальянка поборется с Каролиной Муховой, в двух сетах выбившей Анастасию Потапову.

Путинцеву закидали мячами

В матче с Паолини Юлия Путинцева столкнулась с принципиальной болдевочкой. Представительница Казахстана проживала какой-то тяжелый момент и отказывалась ловить мячи, которые ей кидала девушка.

Но та не переставала кидать.

Эванса освистали за две баранки

Дэн Эванс первом круге выиграл у Карена Хачанова в самом длинном матче в истории US Open, но в третьем раунде в четырех сетах проиграл Алексу де Минауру – причем в двух последних он не взял ни гейма. Болельщикам на трибунах это не понравилось – и они начали гудеть. Джентльмен де Минаур просил их так не делать.

А Эванс отнесся спокойно: «Ирония в том, что я оставался на корте только ради них. Но бывало и хуже. Переживу».

Во второй половине матча британец уже с трудом двигался из-за проблем с бедром.

Будет полуфиналист-сенсация

Алекс де Минаур.

Джордан Томпсон.

Томаш Махач.

Джек Дрэйпер.

Один из этих игроков выйдет в полуфинал из секции, где раньше располагались третий сеяный Карлос Алькарас и седьмой сеяный Хуберт Хуркач.

Фаворитом выглядит де Минаур – он и выше всех в рейтинге, и стабильнее всех: в этом году добрался до второй недели на всех «Шлемах». Но есть вопрос – как поведет себя нога, травмированная на «Уимблдоне». Австралиец перед матчем с Эвансом говорил, что готов на 80-85%.

Ботик сел на мель

По ходу турнира мы вспомнили, что до Большой тройки ранние вылеты фаворитов были обычным делом. А еще вспомнили, что авторы сенсаций часто не становились новыми фаворитами.

Так случилось с Ботиком ван де Зандшульпом. В четверг он блестяще переиграл Карлоса Алькараса, а в субботу – без шансов проиграл Дрэйперу. Причем по ходу матча был отрезок, когда он сделал пять двойных ошибок подряд.

Синнер непоколебим

Первая ракетка мира и теперь главный фаворит турнира Янник Синнер спокойно разобрался с Кристофером О’Коннеллом – 6:1, 6:4, 6:2.

Но дальше так просто уже быть не должно. В четвертом раунде итальянец вышел на всегда опасного американца Томми Пола.

И если Синнер обыграет Пола, а Медведева – Боржеса, нас ждет суперский четвертьфинал между ними.

Калинскую обокрали на US Open – судья не заметила двойной отскок даже на замедленном повторе

Шнайдер рвется все выше и выше – впервые вышла в 1/8 «Шлема». Она способна быть неудержимой

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