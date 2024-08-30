Бадоса об уровне Рузе, которую она победила на US Open: «В какой-то момент показалось, что играю с Халеп»

Паула Бадоса прокомментировала победу над Еленой Габриэлой Рузе

Она обыграла румынку в третьем круге US Open, уйдя с матчбола в решающем сете – 4:6, 6:1, 7:6(8).

«Ребята, на матболе при счете 4:5 я была морально уничтожена, а вы начали меня подбадривать и придали мне сил, спасибо вам. Просто невероятно. Это был очень сложный матч. В начале она играла на безумном уровне. Я даже растерялась, потому что такого не ожидала. Мне кажется, мы провели очень хороший матч. Поздравляю ее тоже. Она отличный игрок, и сейчас она это доказывает. Мне кажется, у нее есть уровень, чтобы стоять гораздо выше в рейтинге.

[После первого сета] я советовалась с тренером, потому что она очень, очень хорошо играла. И он сказал, что единственный выход – бороться и играть агрессивнее, атаковать раньше нее, и если получится, то отлично, а если нет, то мы поедем домой, но это единственный выход. Играть в свою игру, быть агрессивной – и это сработало.

В какой-то момент показалось, что я играю не с ней, а с Симоной Халеп. Было очень трудно, но я рада, что все получилось, и в том числе это заслуга моего тренера».