Бадоса отыграла матчбол и впервые вышла во вторую неделю US Open

29-я ракетка мира Паула Бадоса обыграла №122 Елену Габриэлу Рузе в третьем круге US Open – 4:6, 6:1, 7:6(8).

Уступая 4:5 в решающем сете, испанка ушла с матчбола.

Бадоса впервые вышла во вторую неделю US Open. Теперь она добиралась до этой стадии на всех турнирах «Большого шлема».

Это ее 13-я победа в последних 15 матчах: она взяла титул в Вашингтоне, выбыла во втором круге в Торонто и дошла до полуфинала в Цинциннати.

За выход в четвертьфинал Бадоса поборется с Викторией Азаренко или Яфань Ван.