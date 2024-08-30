Бадоса отыграла матчбол и впервые вышла во вторую неделю US Open
29-я ракетка мира Паула Бадоса обыграла №122 Елену Габриэлу Рузе в третьем круге US Open – 4:6, 6:1, 7:6(8).
Уступая 4:5 в решающем сете, испанка ушла с матчбола.
Бадоса впервые вышла во вторую неделю US Open. Теперь она добиралась до этой стадии на всех турнирах «Большого шлема».
Это ее 13-я победа в последних 15 матчах: она взяла титул в Вашингтоне, выбыла во втором круге в Торонто и дошла до полуфинала в Цинциннати.
За выход в четвертьфинал Бадоса поборется с Викторией Азаренко или Яфань Ван.
Опубликовала: Любовь Энина
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