Циньвэнь Чжэн о том, что родители забрали ее золотую медаль домой: «Да, ее у меня нет. Но знаю, что Джокович привез свою»

Циньвэнь Чжэн оценила победу над Амандой Анисимовой в первом круге US Open.

Олимпийская чемпионка обыграла финалистку Торонто со счетом 4:6, 6:4, 6:2.

– Сегодня она очень хорошо била по мячу. В начале матча она все попадала в корт, я ничего не могла сделать. Еще у меня не шла первая подача, но чем дольше продолжался матч, тем лучше я находила ритм на харде. Во втором сете я заиграла стабильнее и подняла процент подачи.

Хочу сказать, что Аманда сегодня проделала хорошую работу. Она очень хорошо сыграла.

– Забавно, на прошлой неделе вы сказали, что у вас нет с собой золотой медали, потому что родители забрали ее домой, чтобы вы ее не потеряли.

– Да, все так… Ее у меня нет. Но знаю, что Джокович привез свою (улыбается). Это замечательно. Я рада тому, чего мне удалось достичь, но хочу сконцентрироваться на настоящем. Спасибо всем болельщикам, которые пришли меня сегодня поддержать, – сказала китаянка в интервью на корте.