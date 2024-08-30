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Фото
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Хачанов о фото с двумя чемоданами и тремя сумками: «Путешествую налегке»

Карен Хачанов выложил фото перед отъездом из Нью-Йорка.

«Путешествую налегке🧳😂», – подписал Хачанов, проигравший в первом круге US Open.

В сторис он выложил фото с подписью: «Пора лететь домой».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Хачанова
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logoКарен Хачанов
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