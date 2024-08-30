Хачанов о фото с двумя чемоданами и тремя сумками: «Путешествую налегке»
Карен Хачанов выложил фото перед отъездом из Нью-Йорка.
«Путешествую налегке🧳😂», – подписал Хачанов, проигравший в первом круге US Open.
В сторис он выложил фото с подписью: «Пора лететь домой».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Хачанова
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