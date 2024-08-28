Хачанов упустил 4:0, 40:15 в решающем сете и проиграл Эвансу в самом длинном матче в истории US Open

Карен Хачанов в первом круге US Open проиграл Дэну Эвансу – 7:6(6), 6:7(2), 6:7(4), 6:4, 4:6.

В пятом сете россиянин вел 4:0 по геймам и 40:15 на подаче британца, занимающего 184-ю строчку рейтинга.

Матч продолжался 5 часов 35 минут и стал самым длинным в истории US Open, побив предыдущий рекорд почти на 10 минут