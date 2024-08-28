Эванс, отыгравшись у Хачанова с 0:4 и 15:40 в пятом сете: «Конечно, завтра тренироваться не буду – только восстанавливаться. У меня все болит»

Дэн Эванс прокомментировал камбэк против Карена Хачанова

Британец отыгрался с 0:4 и 15:40 на подаче в пятом сете и победил в самом длинном матче в истории US Open .

«Я просто старался цепляться. В каждом розыгрыше у меня были проблемы с ногами. Но с приемом проблем не было, и это давало надежду.

В детстве всем говорят биться до конца – это первое правило. Я всю карьеру так делал. И сегодня получил результат.

Я очень горжусь тем, что сделал в этом матче. Это основное – что мне удалось победить на таком уровне. Когда нет побед, возникают сомнения – это везде так. Если нет успехов, появляются сомнения. Поэтому сейчас я просто рад, что смог вырвать победу. Я горжусь тем, что до сих пор могу бороться в туре.

Конечно, завтра тренироваться не буду – только восстанавливаться. У меня все болит. По-моему, я никогда не играл пять часов. У меня никогда не было двухчасовых тренировок – обычно полтора.

Посмотрим. Сейчас ничего не могу сказать. Но моя физическая форма – один из поводов для гордости. Надеюсь, все будет нормально».