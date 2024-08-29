Хачанов после поражения в 1-м круге US Open: «Пожалуйста, я прошу вас быть уважительными. Не добивайте лежачих»

Карен Хачанов опубликовал пост после поражения в первом круге US Open

Россиянин уступил Дэну Эвансу, ведя 4:0, 40:15 в пятом сете – 7:6(6), 6:7(2), 6:7(4), 6:4, 4:6.

«Вчера я провел один из самых длинных, тяжелых и эмоциональных матчей в карьере. Сегодня я встал с ощущением, что меня избили битой.

Я старался этого не показывать, но после пяти с половиной часов в пятом сете у меня были судороги по всему телу. Но я не пытаюсь сказать, что это причина поражения. Нет. Это не оправдание, потому что мы были в одинаковых условиях, и в конце у нас уже была психологическая борьба.

Я очень опустошен и расстроен тем, что мне не удалось выиграть в конце. Но я хочу подчеркнуть, что с такими тяжелыми поражениями очень трудно психологически справиться. Профессиональный спорт ассоциируется с ментальной стойкостью, но мало кто расскажет о психологической хрупкости, выгорании, самокритике и отчаянии.

Пожалуйста, я прошу вас быть уважительными. Не добивайте лежачих.

Возможно, у меня упали результаты, но я не ухожу! Я уверен, что смогу все преодолеть, правильно подготовиться и вернуться на корт в лучшей форме, чем раньше.

Я буду рад любой поддержке. Давайте быть добрее друг к другу. Меньше ненависти и больше любви, и мир станет лучше. 🙌🏽», – написал Хачанов.