Алькарас о плотном графике: «Я сделал небольшой перерыв после Олимпиады – думал, что этого будет достаточно. Оказалось, что нет»

Карлос Алькараз поделился мыслями о причинах неудачного выступления на US Open

Испанец во втором круге уступил Ботику ван де Зандшульпу – 1:6, 5:7, 4:6.

– Учитывая расписание «Ролан Гаррос», «Уимблдона» и Олимпиады, не было ли у вас ощущения, что приехали сюда с меньшим запасом энергии, чем в прошлые годы?

– Наверное, да. График в теннисе такой плотный. Я провел много матчей в последнее время – [подряд сыграл] «Ролан Гаррос», «Уимблдон» и Олимпиаду. Я сделал небольшой перерыв после Олимпиады – думал, что этого будет достаточно. И это пошло на пользу. Но все же времени оказалось недостаточно.

Я приехал сюда не таким свежим, как хотел. Но я не хочу этим оправдываться. Но график правда плотный. Я из тех, кому нужно больше отдыхать между большими и важными турнирами. Мне нужно это обдумать. Посмотрим.

«Я не меняюсь. И это проблема». Алькарас грустит после вылета с US Open