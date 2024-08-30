Алькарас о плотном графике: «Я сделал небольшой перерыв после Олимпиады – думал, что этого будет достаточно. Оказалось, что нет»
Испанец во втором круге уступил Ботику ван де Зандшульпу – 1:6, 5:7, 4:6.
– Учитывая расписание «Ролан Гаррос», «Уимблдона» и Олимпиады, не было ли у вас ощущения, что приехали сюда с меньшим запасом энергии, чем в прошлые годы?
– Наверное, да. График в теннисе такой плотный. Я провел много матчей в последнее время – [подряд сыграл] «Ролан Гаррос», «Уимблдон» и Олимпиаду. Я сделал небольшой перерыв после Олимпиады – думал, что этого будет достаточно. И это пошло на пользу. Но все же времени оказалось недостаточно.
Я приехал сюда не таким свежим, как хотел. Но я не хочу этим оправдываться. Но график правда плотный. Я из тех, кому нужно больше отдыхать между большими и важными турнирами. Мне нужно это обдумать. Посмотрим.
«Я не меняюсь. И это проблема». Алькарас грустит после вылета с US Open
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