Синнер о провокациях Кириоса: «Каждый вправе высказываться как хочет, это нормально»

Янник Синнер высказался о реакции Ника Кириоса на его допинговое дело

Австралиец считает, что Синнера должны были дисквалифицировать за положительные допинг-тесты.

– Ник Кириос говорил о вас провокационные вещи в своих соцсетях. Как бы вы отреагировали, если бы он брал у вас интервью на Арене Артура Эша после какого-то из ваших матчей?

– Я не знаю. Не хочу реагировать на то, что он говорил. Каждый вправе высказываться как хочет, это нормально. Если такое случится, посмотрим. Это точно будет что-то необычное (смеется) . Не знаю, что сказать. Может, скажу что-то сейчас, а потом у меня будет другая реакция. Я всегда довольно расслаблен и быстро все забываю. Каждый вправе говорить что хочет. Что есть, то есть.

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